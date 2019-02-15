12:40 | Хоккей — КХЛ

Президент рижского "Динамо": "Аренда – хорошая штука. Она дает свободу действий для игроков, для команд"

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Президент рижского "Динамо" Юрис Савицкис отметил, что клубу очень интересен рынок российских игроков. Он добавил, что считает аренду и драфт хорошими процедурами.

– Оптимальный бюджет клуба КХЛ?

– Потолок установили – и уже хорошо. Там еще одного игрока, который не считается в бюджете, – это тоже правильно.

– Вам интересен рынок российских игроков?

– Очень. Но, похоже, что в России больше интересны наши игроки и тренеры. Посмотрите, в КХЛ много хоккеистов и тренеров, прошедших рижское "Динамо".

– Вы ведь хотели Боба Хартли.

– Много раз разговаривали с ним. Предлагали ему контракт. Но он высокого полета человек. И стоит больше денег, чем мы могли бы ему предложить. Но ведь он через нас в КХЛ появился. И ведь был классный матч у нас тут в Риге с нами. И мы его обыграли. Причем он сказал, что нам вроде как важнее эта игра была. Дипломатично.

– Много латышей играет в других странах.

– Мы же не можем их принуждать к чему-то. Если что-то не получится – мы будем рады принять. Это наши люди. Мы хотим их видеть у нас. И когда встает выбор между иностранцем и нашим, и наш немножко уступает, мы лучше возьмем нашего.

– Как вы относитесь к аренде игроков?

– Аренда – хорошая штука. Она дает свободу действий для игроков, для команд. Для рижского "Динамо" это было бы хорошо. Какой-то игрок не проходит, потому что команда хорошая. Сидит. А у нас – будет играть. Почему бы не взять по договору об аренде. С удовольствием. Потому что мы так за такого уровня игрока заплатить не можем. Для слабых команд – хорошо.

Сидит игрок в СКА, ЦСКА, "Локомотиве" – пусть едет к нам. Это хорошо. Драфт – тоже правильная процедура. Все, что идет на пользу развитию молодежи, нужно использовать. В кулуарах совета директоров все это обсуждается, но пока ситуация такая, какая есть. (Игорь Еронко)

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