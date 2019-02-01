Президент КХЛ: "В идеале я хотел бы, чтобы не было лимита на легионеров, но..."

Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко пояснил свое мнение по поводу лимита на легионеров. По его словам, зарплаты многим игрокам сильно завышены.

– Меня немного неправильно интерпретировали. Конечно, в идеале я хотел бы, чтобы не было лимита на легионеров, потому что есть переплаченные середняки, с которыми мы боремся – цитирует Чернышенко "Бизнес Online". – Посмотрите статистику: они ездят из клуба в клуб, не играют и получают все больше и больше денег. А когда рынок открытый и честный, конкуренция приводит к тому, что приходится бороться за место.

С другой стороны, государство вкладывает большие деньги в развитие инфраструктуры. Президент Татарстана Рустам Минниханов говорил, что в республике 43 крытых катка, и их будет еще больше. Безусловно, это то, что невозможно сделать коммерсантам. Из массового спорта в нашу "пирамиду" будет поступать подпитка молодыми дарованиями. "Пирамида" заканчивается сборной России, а перед ней – КХЛ, которая выступает поставщиком игроков в сборную. Это закон больших чисел – должна быть достаточная выборка молодых игроков.

Если у нас будет база игроков как в Канаде, скорее всего, они будут конкурентоспособны. И не нужно будет брать дешевых игроков из других стран. Они там есть и доступны, там избыток на рынке. А у нас недостаток, и те, что есть, переплачены, потому что защищены лимитом. Но постепенно это выровняется. Клубы решают сиюминутные задачи. Менеджеры пытаются уложиться в определенный бюджет, и тут появится возможность взять подешевле игрока, который будет играть лучше. А у нас выбрать не из кого. Зарплаты игроков в КХЛ, если убрать экстремумы, в 2,5 раза выше европейских.

Пересмотр лимита на легионеров не в нашей компетенции, решение принимает ФХР и Минспорт, и я не занимаюсь сейчас лоббированием этого. Мы будем видеть результаты подготовки игроков в детских школах не раньше, чем через пять лет. Тогда можно будет о чём-то начинать говорить.