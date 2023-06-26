Президент КХЛ Морозов раскрыл дату публикации календаря на новый сезон

Президент КХЛ Алексей Морозов в интервью «СЭ» рассказал, когда лига опубликует календарь на сезон-2023/24.

— Когда КХЛ представит календарь на сезон-2023/24?

— Календарь готов, сейчас идет техническая подготовка к выводу на сайт, не позже завтрашнего дня он будет доступным для всех. В этом году мы раньше получили структуру согласования от ФХР. Год назад это произошло только в 20-х числах июня, после чего лига приступила к разработке календаря. Сейчас процесс был запущен раньше. Все проанализировали и продумали, чтобы все были в равных условиях для проведения такого длинного чемпионата.

— Продолжат ли в новом сезоне соседи проводить больше матчей между собой? Например, «Адмирал» и «Амур», «Металлург» и «Трактор», «Авангард» и «Сибирь».

— На «Востоке» у «Адмирала» и «Амура» точно не будет столько встреч. Все проведут между собой по четыре матча плюс два по «добору». «Амур» с «Адмиралом», «Ак Барс» с «Салаватом Юлаевым», «Автомобилист» с «Трактором», «Магнитка» с «Авангардом» сыграют по шесть матчей. На «Западе» другая ситуация. Команд меньше, поэтому каждая получит по четыре матча «добора».

Ранее Морозов объяснил, почему лига не может продлить сезон до мая.