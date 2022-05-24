Игорь Есмантович: «На момент назначения Федорова у нас были альтернативы»

Президент ЦСКА Игорь Есмантович в интервью «СЭ» вспомнил о назначении на пост главного тренера Сергея Федорова.

— Назначение Сергея Федорова было воспринято как сенсация и большой риск, поскольку нельзя сказать, что он к этому готовился всю жизнь.

— Обсуждать решения руководителей нет смысла. Мы выиграли Кубок Гагарина. Да, я думаю, что Федоров не готовился к этому. Решение было принято четко и понятно уже в момент назначения. И все-таки со своим бэкграундом Сергей — определенная личность в хоккее. Он не уходил из него, не занимался никаким бизнесом после возвращения из Северной Америки.

Это решение было системным. Игорь Иванович Сечин вряд ли принимает несистемные решения. Тут все накопилось: опыт, время, осознание поражения. Но на момент назначения Сергея у нас имелись альтернативы. Все фамилии были проговорены во время заседания наблюдательного совета.