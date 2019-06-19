Предварительный состав "Динамо" на следующий сезон

Утвержден предварительный состав московского "Динамо" на сезон-2019/20, информирует официальный сайт клуба. В него вошли 23 хоккеиста. Данный состав является предварительным. Формирование команды продолжается.

Состав "Динамо":

голкиперы – Иван Бочаров и Александр Еременко;

защитники – Артем Волков, Михаил Григорьев, Кирилл Лямин, Андрей Миронов, Юусо Хиетанен;

нападающие – Андрей Алексеев, Максим Афиногенов, Владимир Брюквин, Владислав Ефремов, Иван Игумнов, Микс Индрашис, Вячеслав Кулемин, Дмитрий Моисеев, Андре Петерссон, Александр Петунин, Даниил Тарасов, Павел Ткаченко, Вадим Шипачев.