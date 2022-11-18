Крылов: «Тренерский штаб, который начинал работу, пытался повторить систему Хартли, а копирование — это плохо»

Председатель совета директоров ХК «Авангард» Александр Крылов прокомментировал смену главного тренера по ходу сезона.

«Тренерский штаб, который начинал работу, не сумел создать те условия, которые бы позволили хоккеистам раскрываться в полной мере. Это то, что видел я. Он пытался повторить систему Хартли, а копирование — это все-таки плохо, надо привносить свое, свои, характерные для каждого тренера, взгляды. Эти два момента не позволили команде стать единым целым.

Что касается ухода Рябыкина, я не вижу оснований думать о том, что это скандальный уход. Дмитрий ушел, не справившись с поставленной задачей. У нас состоялся серьезный разговор, в котором я сказал ему, что главный навык тренера — это быть мотиватором. У него должны быть сильные помощники в конкретных направлениях, а сам он должен был прежде всего заниматься мотивацией. Как? Нужно иметь уважение, он заслуженный игрок, а тренер — это то, что видят игроки здесь и сейчас. Складывается это из того, что тренер говорит в раздевалке и СМИ, это очень важно, потому что оно возвращается ему в уши через игроков, которые все это видят и читают. К сожалению, он не преуспел в этом, поэтому и атмосферы в команде не было.

Первое, что меня подкупило в Кравеце, — его воспитанность. Он из Санкт-Петербурга, нам было о чем поговорить, у него долгий профессиональный путь, через Северную Америку, он хорошо говорит по-английски, хорошо разговаривает, умеет донести мысли до игроков — те, которые помогают им меняться и раскрываться. Как модно сейчас говорить, изменился вайб в команде. Он успешно со всем этим справляется, плюс появились помощники, которые справляются со своими направлениями, тот же самый тренер по защитникам. Видимо, этой команде подходит такой профиль тренера, будем надеяться, я прав», — приводит слова тренера пресс-служба клуба.

Михаил Кравец 18 ноября был официально назначен главным тренером клуба.

Ранее Кравец тренировал клуб в статусе и.о. главного тренера после отставки Дмитрия Рябыкина в середине октября.