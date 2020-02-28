Правительство Хабаровского края гарантировало финансирование «Амуру»

Правительство Хабаровского края гарантировало «Амуру» финансирование на следующий сезон, утверждает РИА «Новости».

Правительство края письменно гарантировало клубу стабильное финансирование на ближайший сезон. У команды будет несколько спонсоров, одним из них станет «Амурсталь». В случае выполнения всех обязательств со стороны компаний перебоев с финансированием у «Амура» в сезоне-2020/21 быть не должно.

В текущем сезоне «Амур» набрал 62 очка и завершил регулярный чемпионат КХЛ на девятом месте Восточной конференции лиги. По ходу сезона сообщалось о многомесячных долгах перед хоккеистами и тренерским штабом команды, которые были погашены лишь в начале февраля.