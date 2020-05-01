КХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Потолок зарплат никак не отразится на рижском «Динамо»

00:31

Председатель совета рижского «Динамо» Юрис Савицкис считает, что потолок зарплат в КХЛ, установленный на сезон-2020/21, не должен отразиться на бюджете клуба. В четверг лига утвердила жесткий потолок зарплат в размере 900 млн рублей без возможности превышения.

— На нашем клубе это никак не отразится, потому что наш бюджет намного ниже потолка, до пола зарплат мы еле дотягиваем, — цитирует ТАСС Савицкиса. — С другой стороны, я понимаю, что есть инфляция, поменяется соотношение рубля к доллару. Надо смотреть общую экономическую обстановку и ситуацию в мире.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/8381359

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир