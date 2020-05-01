Потолок зарплат никак не отразится на рижском «Динамо»

Председатель совета рижского «Динамо» Юрис Савицкис считает, что потолок зарплат в КХЛ, установленный на сезон-2020/21, не должен отразиться на бюджете клуба. В четверг лига утвердила жесткий потолок зарплат в размере 900 млн рублей без возможности превышения.

— На нашем клубе это никак не отразится, потому что наш бюджет намного ниже потолка, до пола зарплат мы еле дотягиваем, — цитирует ТАСС Савицкиса. — С другой стороны, я понимаю, что есть инфляция, поменяется соотношение рубля к доллару. Надо смотреть общую экономическую обстановку и ситуацию в мире.