Потапов — об итогах сезона для «Салавата Юлаева»: «Вылет в первом раунде для них — не трагедия»

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Потапов во время прямого эфира «СЭ» заявил, что результат выступления для «Салавата Юлаева» нелогичен.

— До конца не понимаю, что в Уфе не так, — сказал Потапов. — Почему такой результат в этом году? Смотрю нападение, защиту, вратарскую линию и не нахожу слабых мест. По фамилиям, по тому, как они прошли регулярку, не понимаю, что не так. Возможно, уже засиделись, в линии обороны одни и те же ребята уже долго играют. Возможно, надо омолаживать состав, вводить новых игроков. По подбору игроков, звеньям, сочетаниям все прекрасно. Вылет в первом раунде для них — не трагедия.