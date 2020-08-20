Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся подвел итоги матча Кубка чемпионов против «Металлурга» (4:5).

— Да, это предсезонный матч, но мы сегодня стартовали очень медленно, — приводит слова Лямсы официальный сайт КХЛ. — Возможно, какие-то отскоки были в пользу соперника. Но последний период мы провели именно так, как хотели. Конечно, я очень доволен сегодняшней игрой в большинстве. Результат по игре, так как «Металлург» был сильнее нас на протяжение сорока минут.