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«Последний период мы провели именно так, как хотели». Тренер «Салавата» — о поражении от «Металлурга»

06:03
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Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся подвел итоги матча Кубка чемпионов против «Металлурга» (4:5).

— Да, это предсезонный матч, но мы сегодня стартовали очень медленно, — приводит слова Лямсы официальный сайт КХЛ. — Возможно, какие-то отскоки были в пользу соперника. Но последний период мы провели именно так, как хотели. Конечно, я очень доволен сегодняшней игрой в большинстве. Результат по игре, так как «Металлург» был сильнее нас на протяжение сорока минут.

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2020/08/19/471646.html

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