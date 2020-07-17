«Попросил агента найти варианты продолжения карьеры, в итоге все получилось замечательно». Гранлунд — о контракте с «Салаватом»
Новичок «Салавата Юлаева» Маркус Гранлунд объяснил, почему решил подписать контракт с клубом из Уфы.
— Как прошел полет? Учитывая ситуацию с коронавирусом, тяжело было добраться до Уфы?
— Это был долгий полет! Из Стокгольма я вылетел в Прагу, а уже из Чехии в Россию. Круто, наконец, быть здесь, — цитирует Гранлунда сайт уфимцев.
— Тему Хартикайнен в своем недавнем интервью сказал, что было весьма весело лететь с иностранными игроками всем вместе в Россию. Как было у вас?
— Нас было 15 разных игроков, но я только говорил с финским (смеется). Да, было весело, старались не скучать в полете.
— Любопытно, что ваше знакомство с Уфой состоялось уже давно. В 2013 году в нашем городе проходил молодежный чемпионат мира. Какой вам тогда запомнилась Уфа, болельщики, арены?
— Отличный город, здесь всегда много болельщиков на «Уфа Арене». В Уфе был классный турнир, но, к сожалению, нашей сборной не удалось выиграть тот чемпионат.
— В составе «юлаевцев» уже выступают три финских хоккеиста: Метсола, Маннинен и Хартикайнен. Кроме того, в тренерском штабе нашей команды сразу два финских специалиста — Томи Ламса и Матиас Сарвела. Интересовались их мнением перед переходом?
— Да, я разговаривал с Тему Хартикайненом, и он сразу сказал, что Уфа — отличное место, где можно играть. Его мнение стало весомым аргументом для меня. Также я знаком с Филипом Ларсеном, мы с ним вместе играли за «Ванкувер», и я, конечно, поговорил с ним. Он рассказал о том, какой это хороший город, классная команда с крутыми фанатами, поэтому я очень рад, что буду играть тут.
— А как проходили переговоры? Сложно ли было принять решение перебраться в Уфу?
— Было весьма непросто. Мы ждали решения НХЛ о возобновлении сезона, и было не ясно нужно ли мне возвращаться в Северную Америку. Я попросил агента найти варианты продолжения карьеры, в итоге все получилось замечательно — с нетерпением жду, когда начнется сезон.
— Что знали об уфимском клубе до того, как начались предметные переговоры?
— Знал, что в Уфе отличная команда. Хартикайнен играет за «Салават» сколько, 7 лет?! Уфа всегда выступает в плей-офф и бьется за Кубок Гагарина. Так что, все просто и очевидно — если ты хоккеист, то ты должен хотеть побеждать и поднять кубок над головой!
Дополнительная информация:
https://hcsalavat.ru/news/markus-granlund-ufa-otlichnyj-gorod-zdes-vsegda-mnogo-bolelshikov-na-arene/