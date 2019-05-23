15:41 | Хоккей — КХЛ

Полунин покинул "Сочи" и вернулся в "Локомотив"

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"Сочи" провел обмен с "Локомотивом", отправив форварда Александра Полунина в Ярославль и получив вратаря Даниэля Владаржа.

21-летний Полунин провел 52 матча в регулярном чемпионате КХЛ, забросил четыре шайбы и отдал девять передач.

21-летний Владарж минувший сезон провел в АХЛ, выступая за "Бостон". Он отыграл 31 матч, отражая 89,8 процента бросков.

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