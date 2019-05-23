Полунин покинул "Сочи" и вернулся в "Локомотив"

"Сочи" провел обмен с "Локомотивом", отправив форварда Александра Полунина в Ярославль и получив вратаря Даниэля Владаржа.

21-летний Полунин провел 52 матча в регулярном чемпионате КХЛ, забросил четыре шайбы и отдал девять передач.



21-летний Владарж минувший сезон провел в АХЛ, выступая за "Бостон". Он отыграл 31 матч, отражая 89,8 процента бросков.

Александр Полунин покидает ХК "Сочи"! "Леопарды" совершили обмен с "Локомотивом". К @hclokomotiv отправляется форвард Александр Полунин, а южане получили взамен спортивные права на вратаря Даниэля Владаржа.

Благодарим за совместную работу и желаем успехов в дальнейшей карьере!💪🏻 pic.twitter.com/wYM873tmLG – ХК "Сочи" (@HCSOCHI) 23 мая 2019 г.

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