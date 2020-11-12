Подколзин может перейти в «Ванкувер» после завершения сезона в КХЛ

Нападающий СКА Василий Подкозлин может стать подписать контракт с «Ванкувером» после того, как завершится сезон в КХЛ, сообщает The Athletic.

Генменеджер «Кэнакс» Джим Беннинг подтвердил данную информацию.

«Мы можем пригласить Подколзина в «Ванкувер». Все будет заависть от того, когда завершится сезон в России и начнется «регулярка» НХЛ. Обычно, сложно брать игроков до чемпионата мира, да и их никто не отпустит. Сейчас же неизвестно, будет ли вообще ЧМ-2021», — заявил Беннинг в интервью The Athletic.

Подколзин был выбран «Ванкувером» под десятым номером на драфте-2019.