Победная раздевалка ЦСКА после матча с «Металургом»

ЦСКА одержал победу над «Металлургом» (3:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Официальный Twitter армейцев опубликовал видео из раздевалки команды после игры.

ЦСКА набрал 59 очков и лидирует в турнирной таблице Западной конференции. У «Металлурга» — 43 очка и девятое место (Восточная).

Победная раздевалка армейцев ?? pic.twitter.com/JMjqYGufnX — ХК ЦСКА Москва (@hccska) December 24, 2019

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