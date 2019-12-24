Победная раздевалка ЦСКА после матча с «Металургом»
24 декабря 2019, 23:40
ЦСКА одержал победу над «Металлургом» (3:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Официальный Twitter армейцев опубликовал видео из раздевалки команды после игры.
ЦСКА набрал 59 очков и лидирует в турнирной таблице Западной конференции. У «Металлурга» — 43 очка и девятое место (Восточная).
Победная раздевалка армейцев ?? pic.twitter.com/JMjqYGufnX— ХК ЦСКА Москва (@hccska) December 24, 2019
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