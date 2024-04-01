Плющев: «Нет ничего удивительного, что Ротенберг остался в СКА»
Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал новость о том, что Роман Ротенберг останется главным тренером СКА.
1 апреля председатель совета директоров клуба Александр Медведев объявил, что тренерский штаб команды не будет изменен.
«Александр Иванович Медведев обещал, что руководство СКА объявит свое решение. Они его объявили. Возможно, они заслушали какой-то доклад по окончании сезона и план на будущее. Ничего удивительного тут нет», — приводит слова Плющева «Спорт День за Днем».
Ротенберг руководит армейцами с января 2022 года.
25 марта СКА в пятом матче серии второго раунда Кубка Гагарина уступил «Автомобилисту» со счетом 4:5. Петербуржцы вылетели из плей-офф, проиграв екатеринбургскому клубу в серии со счетом 1-4.
Источник: «Спорт День за Днем»
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|92
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|42
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|И
|В
|П
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|1
|Динамо М
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|22
|98
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|СКА
|68
|46
|22
|95
|3
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|68
|44
|24
|93
|4
|Спартак
|68
|40
|28
|88
|5
|Северсталь
|68
|36
|32
|80
|6
|ЦСКА
|68
|34
|34
|76
|7
|Торпедо
|68
|34
|34
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|32
|36
|69
|9
|Куньлунь РС
|68
|25
|43
|56
|10
|Сочи
|68
|23
|45
|53
|11
|Витязь
|68
|20
|48
|48
|1/2 финала
|Счет в серии
|
Металлург Мг - Автомобилист
Металлург Мг - Автомобилист
0 - 0
|0 - 0
|
Локомотив - Трактор
Локомотив - Трактор
0 - 0
|0 - 0
|1/4 финала
|
СКА - Автомобилист
|1 - 4
|
Металлург Мг - Спартак
|4 - 2
|
Динамо М - Трактор
Динамо М - Трактор
0 - 4
|0 - 4
|
Авангард - Локомотив
|3 - 4
|1/4 финала конференции
|
Металлург Мг - Амур
|4 - 2
|
СКА - Торпедо
|4 - 1
|
Динамо М - Динамо Мн
|4 - 2
|
Авангард - Лада
|4 - 1
|
Локомотив - ЦСКА
|4 - 1
|
Ак Барс - Автомобилист
|1 - 4
|
Спартак - Северсталь
|4 - 1
|
Сал. Юлаев - Трактор
|2 - 4
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