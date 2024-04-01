Экс-защитник СКА: «Оставить Ротенберга — это мудрое решение»

Бывший защитник СКА Кирилл Сафронов отреагировал на новость о том, что Роман Ротенберг прождолжит тренировать армейский клуб.

1 апреля председатель совета директоров клуба Александр Медведев объявил, что тренерский штаб команды не будет изменен.

«Перед началом сезона с Романом Ротенбергом был подписан контракт на пять лет. Не думаю, что стоило ждать резких движений. Руководство поступило мудро, не принимая скоропалительных решений, как делают в других клубах. Доверяя, на перспективу веря в тренеров», — приводит слова Сафронова «Спорт День за Днем».

Ротенберг руководит армейцами с января 2022 года.

25 марта СКА в пятом матче серии второго раунда Кубка Гагарина уступил «Автомобилисту» со счетом 4:5. Петербуржцы вылетели из плей-офф, проиграв екатеринбургскому клубу в серии со счетом 1-4.