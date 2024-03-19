Плющев: «Спартак» и «Металлург» будут выяснять отношения до последней запятой»

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев в комментарии для «СЭ» поделился ожиданиями от серии второго раунда Кубка Гагарина между «Спартаком» и «Металлургом».

В первом матче красно-белые на выезде уступили магнитогорскому клубу со счетом 0:4.

«Спартак» и «Металлург» — это команды, которые будут выяснять свои отношения до последней запятой. Да, «Спартак» провел очень неудачный первый матч против «Магнитки», но я думаю, это больше претензия к тренерскому штабу, потому что те тактика и система, которую они предложили своим ребятам, не соответствовали ни времени, ни положению. Если они сумеют извлечь уроки из того, что произошло в первом матче, тогда «Спартак» покажет другой хоккей. «Спартак» способен на очень многие вещи. По крайней мере, по тем ребятам, которые в составе «Спартака», и по тому, что они показывали на протяжении всего сезона. При этом «Магнитка» должна понимать: одно дело — 2-0 со своей площадки ехать в Москву, другое — 1-1», — сказал Плющев «СЭ».

Второй матч серии между «Спартаком» и «Металлургом» состоится 19 марта в Магнитогорске. Начало — в 17.00 мск.

(Савелий Максимцев)