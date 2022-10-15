Михалкевич — о победе над «Куньлунем»: «Если бы не меньшинство, выиграли бы увереннее»

Главный тренер «Северстали» Евгений Михалкевич прокомментировал победу над «Куньлунем» (2:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«У нас был хороший настрой на матч. Мы контроллировали игру. Немножко нас подводит меньшинство последние игры. Я считаю, что заслуженно победили. Прошлую игру мы начали плохо, 0:2 проигрывали первый период. Мы понимали, что соперник хорошо использует моменты, нельзя давать шансы. Команды играют, играют, есть момент — бац! — реализация. Мы сконцентрировались. Если бы не меньшинство, выиграли бы увереннее», — цитирует пресс-служба клуба Михалкевича.

«Северсталь» набрала 19 очков и занимает 8-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Куньлунь» идет на десятом месте — 17 очков.