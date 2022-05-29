В ИИХФ считают, что перевод сборной России в первый дивизион обесценит чемпионат мира

Первый вице-президент Международной федерации хоккея (IIHF) Петер Бржиза считает, что перевод сборной России в первый дивизион обесценит чемпионат мира.

28 февраля ИИХФ объявила о недопуске сборных России и Белоруссии до участия в турнирах под своей эгидой.

«По спортивному принципу сборная России входит в элитную группу чемпионата мира, — приводит слова Бржизы ТАСС со ссылкой на Hockej.cz. — Если мы переведем сборную России куда-нибудь, то обесценим чемпионат мира. И столкнемся с обвинениями в дискриминации».

Он отметил, что устав ИИХФ защищает каждого ее члена, а дисквалификация следует только в тех случаях, когда национальная федерация нарушает этот устав.

«Если мы перейдем эту черту, то начнутся дебаты, что должно быть, а чего не должно быть в Международной федерации хоккея», — заявил Бржиза.

27 мая конгресс ИИХФ объявил о том, что сборные России и Белоруссии не выступят на чемпионате мира 2023 года.