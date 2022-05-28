Стала известна зарплата вратаря «Авангарда» Демченко по новому контракту

Вратарь Василий Демченко в это межсезонье подписал новый контракт с «Авангардом» на один сезон.

Как стало известно «СЭ», зарплата Демченко составит 20 миллионов рублей. Столько же вратарь зарабатывал и в прошлом сезоне.