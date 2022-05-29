В Новосибирске предложили создать клуб ВХЛ

В Новосибирске предложили создать клуб Высшей хоккейной лиги, сообщает Министерство спорта Новосибирской области.

«ВХЛ — необходимая ступень для дальнейшего развития молодёжного хоккея. Речь о том, чтобы наши воспитанники на территории региона были заинтересованы, переходили на более высокую ступень мастерства. Думаю, что результат от нашей встречи будет. Убежден, что из того бюджета, из которого финансируется команда «Сибирь», спортивные мероприятия, создать ВХЛ возможно. Да и министр спорта подтвердил, что такая возможность есть. Вопрос создания ВХЛ будет рассмотрен комитетом Заксобрания по культуре, образованию, науке, спорту и молодежной политике», — цитирует Министерство спорта Новосибирской области депутата Законодательного Собрания Новосибирской Области Валерия Ильенко.

На данный момент в Высшей хоккейной лиге 27 участников. Лига является вторым по силе дивизионом профессионального хоккея в России после КХЛ.

В Континентальной хоккейной лиге Новосибирск представляет клуб «Сибирь». Команда становилась бронзовым призером КХЛ в сезоне-2014/15.