В Новосибирске предложили создать клуб ВХЛ
В Новосибирске предложили создать клуб Высшей хоккейной лиги, сообщает Министерство спорта Новосибирской области.
«ВХЛ — необходимая ступень для дальнейшего развития молодёжного хоккея. Речь о том, чтобы наши воспитанники на территории региона были заинтересованы, переходили на более высокую ступень мастерства. Думаю, что результат от нашей встречи будет. Убежден, что из того бюджета, из которого финансируется команда «Сибирь», спортивные мероприятия, создать ВХЛ возможно. Да и министр спорта подтвердил, что такая возможность есть. Вопрос создания ВХЛ будет рассмотрен комитетом Заксобрания по культуре, образованию, науке, спорту и молодежной политике», — цитирует Министерство спорта Новосибирской области депутата Законодательного Собрания Новосибирской Области Валерия Ильенко.
На данный момент в Высшей хоккейной лиге 27 участников. Лига является вторым по силе дивизионом профессионального хоккея в России после КХЛ.
В Континентальной хоккейной лиге Новосибирск представляет клуб «Сибирь». Команда становилась бронзовым призером КХЛ в сезоне-2014/15.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|Финал
|Счет в серии
|
Металлург - ЦСКА
|3 - 4
|Финалы конференций
|
Металлург - Трактор
|4 - 1
|
СКА - ЦСКА
|3 - 4
|1/2 финала конференции
|
СКА - Спартак
|4 - 1
|
Металлург - Авангард
|4 - 3
|
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|30.04
|15:00
|
Металлург – ЦСКА
|1 : 4