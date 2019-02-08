"Пересядь с иглы телевизора на хоккейную трибуну". Провокационная реклама "Трактора"

"Трактор" в официальном Инстаграме опубликовал провокационную рекламу билетов на ближайшие домашние матчи. Челябинццы предлагают "пересесть с иглы телевизора на хоккейную трибуну".
Слова о пересаживании с иглы, а также внешний дизайн коллажа явно отсылают к свежему скандалу с рекламой одного популярного бренда спортивной атрибутики.
Пересаживаем с иглы телевизора прямиком на хоккейную трибуну – до домашней серии "Трактора" буквально пара дней! 🔥 #нивкакиерамки – купи билеты на оба матча и получи скидку 30%! Самое время подняться с дивана 😉 Подробнее тут: booking.hctraktor.org. ⠀ #хктрактор #заряжай
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