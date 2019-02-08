"Пересядь с иглы телевизора на хоккейную трибуну". Провокационная реклама "Трактора"

"Трактор" в официальном Инстаграме опубликовал провокационную рекламу билетов на ближайшие домашние матчи. Челябинццы предлагают "пересесть с иглы телевизора на хоккейную трибуну".

Слова о пересаживании с иглы, а также внешний дизайн коллажа явно отсылают к свежему скандалу с рекламой одного популярного бренда спортивной атрибутики.