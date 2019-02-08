13:33 | Хоккей — КХЛ

"Пересядь с иглы телевизора на хоккейную трибуну". Провокационная реклама "Трактора"

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"Трактор" в официальном Инстаграме опубликовал провокационную рекламу билетов на ближайшие домашние матчи. Челябинццы предлагают "пересесть с иглы телевизора на хоккейную трибуну". 

Слова о пересаживании с иглы, а также внешний дизайн коллажа явно отсылают к свежему скандалу с рекламой одного популярного бренда спортивной атрибутики.

 

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