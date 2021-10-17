Переход Кравцова в «Трактор» зависит от позиции «Рейнджерс»

В воскресенье, 17 октября, нападающий «Рейнджерс» Виталий Кравцов посетил матч регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» — «Динамо» М (5:3). За игрой он наблюдал в ложе вместе с генеральным директором челябинского клуба Иваном Савиным.

Сам 21-летний нападающий отказался комментировать информацию о своем возможном возвращении в «Трактор». Представители клуба пока тоже взяли паузу.

По данным «СЭ», вариант с переходом Кравцова реален. В нем заинтересованы обе стороны. Однако все будет зависеть от позиции «Рейнджерс», которые пока не получили устраивающего их предложения по обмену нападающего от других клубов НХЛ.

Напомним, что недавно Кравцов после тренировочного лагеря нью-йоркской команды был отправлен в фарм-клуб, но отказался ехать в АХЛ.