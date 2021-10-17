«Трактор» обыграл московское «Динамо» и продлил победную серию до 8 матчей

«Трактор» обыграл московское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча состоялась в Челябинске и завершилась победой хозяев со счетом 5:3.

Автором победной шайбы стал Сергей Калинин. Три очка в составе «Трактор» набрал Владимир Ткачев (0+3). У «Динамо» по два очка набрали Дмитрий Рашевский (1+1) и Вадим Шипачев (1+1).

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«Трактор» (Челябинск) — «Динамо М» (Москва) — 5:3 (1:1, 2:0, 2:2)

Голы: Пулккинен — 11 (бол., Бэйлен, Ткачев), 14:41 — 1:0. Шипачев — 11 (Педан, Клинкхаммер), 19:17 — 1:1. Карпухин — 1 (Ткачев, Абрамов), 30:05 — 2:1. Седлак — 8 (Гика, Ткачев), 36:39 — 3:1. Рашевский — 12 (бол., Шипачев, Бочаров), 45:24 — 3:2. Петунин — 2 (Ефремов, Рашевский), 54:08 — 3:3. Калинин — 4 (бол., Яруллин), 55:19 — 4:3. Пулккинен — 12, 58:57 — 5:3.

Вратари: Вилл — Бочаров.

Штраф: 8 — 18.

Броски: 35 (13+12+10) — 38 (8+7+23).

Судьи: Наумов, Раводин.

17 октября. Челябинск. ЛА «Трактор» им. В. Белоусова.