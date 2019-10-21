Пелино сравнил ситуацию «Локомотива» с «Сент-Луисом»
21 октября 2019, 23:49
Майк Пелино, который был назначен старшим тренером «Локомотива», прокомментировал поражение от «Трактора» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 1:2.
— Игра сложилась не так, как хотелось бы, — приводит пресс-служба КЛХ слова Пелино. — Матч начался медленно, мы позволили «Трактору» овладеть инициативой. Во многих моментах «Локомотив» недостаточно хорошо сыграл. Завтра будет новый день, новые тренировки, будем искать пути к победе.
Наши хоккеисты полностью отдают себя на тренировках, однако нам необходима уверенность в себе. Полагаю, похожая ситуация была в том году у «Сент-Луиса» в НХЛ, но потом они выиграли Кубок Стэнли.
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