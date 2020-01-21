Пелагея после развода с Телегиным получит дом за 75 миллионов рублей и три квартиры

Форвард ЦСКА Иван Телегин готовится к разводу с певицей Пелагеей, сообщает «Экспресс газета».

По сведениям издания, Пелагее достанется загородный дом в Подмосковье, который был куплен в 2017 году за 75 млн рублей. Также у певицы имеются три квартиры в элитных жилых комплексах в Москве.

Телегин и Пелагея поженились 16 июня 2016 года, а 21 января 2017-го у них родилась дочь. В декабре 2019 года Пелагея заявила об измене Телегина и подала на развод.