Пелагея после развода с Телегиным получит дом за 75 миллионов рублей и три квартиры
13:11
Форвард ЦСКА Иван Телегин готовится к разводу с певицей Пелагеей, сообщает «Экспресс газета».
По сведениям издания, Пелагее достанется загородный дом в Подмосковье, который был куплен в 2017 году за 75 млн рублей. Также у певицы имеются три квартиры в элитных жилых комплексах в Москве.
Телегин и Пелагея поженились 16 июня 2016 года, а 21 января 2017-го у них родилась дочь. В декабре 2019 года Пелагея заявила об измене Телегина и подала на развод.
Дополнительная информация
https://www.eg.ru/showbusiness/833149-posle-razvoda-u-pelagei-ostanetsya-dom-za-75-mln-rub-i-tri-elitnye-kvartiry-055982/
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