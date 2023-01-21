Кудрявцев о шайбе Коновалова: «Голы вратарей в чужие ворота можно по пальцам пересчитать»

Нападающий московского «Динамо» Павел Кудрявцев поделился мнением о заброшенной голкипером бело-голубых Ильей Коноваловым шайбе.

Коновалов забил гол в ворота «Торпедо» (6:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Он отметился на 56-й минуте, забросив шестую шайбу москвичей.

— Что скажете о голе Коновалова в Нижнем Новгороде?

— Если честно, могу говорить только положительно об этом. Это вызывает очень позитивные эмоции. Мне кажется, по пальцам можно пересчитать вратарей, которые так делали. Причем не только в КХЛ, а во всем мире, во всех лигах. И особенно приятно, когда такое сделал мой друг, партнер по команде, с которым мы уже много лет знакомы, еще со времен выступлений в Ярославле. Всегда приятно за своего партнера по команде, когда он забивает голы, а уж если это сделал вратарь, тем более Илья, то вообще превосходные ощущения, — приводит слова Кудрявцева «Известия».

— В предыдущие годы, когда тренировались с Коноваловым в Ярославле, он что-то подобное делал?

— Да нет, на тренировках такого не было. По-моему, вообще один шанс на миллион, чтобы подобное произошло. Тем и уникален этот гол Ильи.