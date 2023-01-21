Кудрявцев — о календаре КХЛ: «Больше играть — это всегда в плюс»

Нападающий московского «Динамо» Павел Кудрявцев поделился мнением о сложном календаре сезона в КХЛ.

— Сказывается на вашем состоянии и состоянии команды нынешний календарь, когда почти нет пауз в регулярном чемпионате?

— Возможно, это сказывалось в начале сезона. А сейчас думаю, что все стали лучше себя чувствовать вне льда. Стали понимать, как реагирует организм на такое количество игр. Более дозированно используем лед и зал, чтобы лучше подготовиться к матчам, — приводит слова Кудрявцева «Известия».

— Еще есть изменения в связи с таким графиком?

— Может быть, немножко меньше стало общекомандных тренировок, потому что матчей стало очень много. Поэтому идет подготовка к игре, а утром сразу игра.

— Вы бы хотели на следующий сезон такой календарь?

— Я думаю, что так и будет. Больше играть — это всегда в плюс. Такое мое мнение.