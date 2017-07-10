Павел Буре: "Ковальчук все знает в СКА, поэтому и продлил контракт"

Прославленный нападающий сборной России Павел Буре выразил уверенность в том, что Илья Ковальчук сможет помочь национальной команде, если обойдется без травм. Ранее форвард подписал новое соглашение со СКА. По его словам, это было сделано ради того, чтобы помочь сборной на Олимпиаде-2018.

- Как вы восприняли решение Ильи Ковальчука остаться в СКА? Оно было ожидаемое для вас? - вопрос Буре.

- Сложно сказать ожидаемое это решение или нет. Ковальчук сам выбирает, где ему играть. Думаю, раз он захотел остаться в СКА, значит, там его все устраивает. Это очень сильная команда, они стали чемпионами, поэтому он предпочел остаться. Там Илья все знает. Связано ли его решение остаться в СКА с Олимпиадой? Не знаю. Это нужно спрашивать у Ковальчука.

- Насколько этот шаг Ковальчука важен для сборной России?

- Илья на протяжении многих лет является лидером нашего хоккея. Он может только усилить команду, если будет в форме и обойдется без травм. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)