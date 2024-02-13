Панин сделал первый дубль в 821-м матче в КХЛ

Защитник «Салавата Юлаева» Григорий Панин забросил две шайбы в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ с «Авангардом» (7:2).

38-летний хоккеист сделал первый дубль в лиге — в своей 821-й игре.

Теперь на его счету 165 (39+126) очков в КХЛ.