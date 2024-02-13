Московское «Динамо» в овертайме победило «Автомобилист»

«Динамо» в овертайме вырвало победу в «Автомобилиста» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 2:1.

У гостей отличились Андрей Миронов и Никита Гусев, забросивший победную шайбу в овертайме. У хозяев единственный гол забил Джесси Блэкер.

«Динамо» набрало 86 очков и поднялось на второе место в турнирной таблице Западной конференции, «Автомобилист» (74) занимает пятое место на «Востоке».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Динамо» (Москва) — 1:2 ОТ (1:0, 0:0, 0:1, 0:1)

Голы: Блэкер — 4 (Голышев, Да Коста), 5:11 — 1:0. Миронов — 5 (Пыленков), 47:14 — 1:1. Гусев — 20 (Миронов, Петухов), 62:35 — 1:2.

Вратари: Галкин — Моторыгин.

Штраф: 8 — 6.

Броски: 17 (7+5+5+0) — 33 (13+9+8+3).

Судьи: Оскирко, Сидоренко.

13 февраля. Екатеринбург. Уралец.