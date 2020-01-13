Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ рассмотрел спорные эпизоды последних матчей и вынес решения о дисквалификации игроков, сообщает официальный сайт лиги.

— На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего СКА Сергея Плотникова по п.1.15. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ (Удар клюшкой), дисквалифицировать на два матча и подвергнуть денежному штрафу.

На основании представленных материалов принято решение наложить на защитника «Салавата Юлаева» Григория Панина наказание по п.1.7. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ (Удар соперника коленом), дисквалифицировать на два матча и подвергнуть денежному штрафу.

В соответствии с п. 4.3.2. ст. 27 Дисциплинарного регламента КХЛ, если игрок наказан вторым и каждым последующим большим + штрафом до конца игры (5+20 минут) в разных матчах, то на него накладывается дополнительная двухматчевая дисквалификацияи индивидуальный штраф.

Таким образом, общий срок дисквалификации Панина составит четыре матча.

На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего «Салавата Юлаева» Александра Кадейкина по п.1.17. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ (Удар локтем), подвергнуть денежному штрафу.