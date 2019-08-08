"Отпустили коня в Сочи, называется...". СКА - об экстремальном прыжке своего талисмана

Талисман СКА Конь-Огонь занялся банджи-джампиногом. Видео опубликовано в официальном Twitter клуба.
Отпустили Коня в Сочи, называется... 😯😧😱— Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) August 8, 2019
Пегас-Огонь#hcSKA #TeamXtreme #bungee pic.twitter.com/zorbEFRjqi
- Отпустили Коня в Сочи, называется... Пегас-Огонь, - говорится в сообщении.
Конь-Огонь является талисманом СКА с 2009 года.
КХЛ: сетка и календарь плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков
Дополнительная информация
Загрузка...