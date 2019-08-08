21:01 | Хоккей — КХЛ

"Отпустили коня в Сочи, называется...". СКА - об экстремальном прыжке своего талисмана

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Талисман СКА Конь-Огонь занялся банджи-джампиногом. Видео опубликовано в официальном Twitter клуба.

- Отпустили Коня в Сочи, называется... Пегас-Огонь, - говорится в сообщении.

Конь-Огонь является талисманом СКА с 2009 года.

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https://www.sport-express.ru/hockey/khl/

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