Опубликовано видео аварии, к которой может быть причастен Захарчук

Защитник «Нефтехимика» Степан Захарчук может быть причастен к ДТП в Нижнекамске, сообщает «БИЗНЕС Online». В Twitter издания опубликовано видео этой аварии.

Видео с места событий pic.twitter.com/e7xcYkLgJg — Спорт БО (@Sport_BO) January 20, 2020

Накануне вечером в городе произошла авария с участием автомобиля Toyota Land Cruiser 200. Водитель иномарки, как сообщают очевидцы, протаранил Hyundai Solaris, потом врезался в светофор и знак «Пешеходный переход», «перепрыгнул» через бордюры и скрылся с места аварии.

Инцидент попал в объектив видеорегистратора на одной из машин. Судя по кадрам, водитель выехал на разделительную полосу, проехал по газону, а затем снова вернулся на полосу, протаранив машину. После этого водитель скрылся.

Позже автомобиль эвакуировали на штрафстоянку, однако в салоне водителя на тот момент уже не было. По данным источника, иномарка принадлежит защитнику «Нефтехимика» Степану Захарчуку. Сам игрок отказался давать комментарии. Не стал комментировать ситуацию и директор клуба Игорь Ларионов.

33-летний защитник в текущем сезоне провел 41 матч в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 12 (4+8) очков.