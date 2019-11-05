Опубликовано фото макета новой арены «Авангарда»

Вице-губернатор Омской области Дмитрий Ушаков опубликовал в своем Instagram фотографии макетов новой арены «Авангарда» и аэропорта.

— Макеты двух проектов «завтрашнего дня»: новая «Арена-Омск» и новый аэропорт Омск-Федоровка, — подписал Ушаков фотографии. — Они прекрасны. Макеты. Как и проекты, реализация которых ознаменует новые этапы в развитии Омской области.

Ожидается, что строительство новой арены начнется в 2020 году.