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Опубликовано фото макета новой арены «Авангарда»

11:36
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Вице-губернатор Омской области Дмитрий Ушаков опубликовал в своем Instagram фотографии макетов новой арены «Авангарда» и аэропорта.

— Макеты двух проектов «завтрашнего дня»: новая «Арена-Омск» и новый аэропорт Омск-Федоровка, — подписал Ушаков фотографии. — Они прекрасны. Макеты. Как и проекты, реализация которых ознаменует новые этапы в развитии Омской области.

Ожидается, что строительство новой арены начнется в 2020 году.

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