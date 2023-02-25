«Спартак» не попал в плей-офф КХЛ

Московский «Спартак» не попал в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Это стало известно после победы минского «Динамо» над «Витязем» (2:1) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ. Минская команда стала последним участником Кубка Гагарина-2023.