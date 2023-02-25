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Сегодня, 19:16

«Спартак» не попал в плей-офф КХЛ

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Спартак».
Фото ХК «Спартак»

Московский «Спартак» не попал в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Это стало известно после победы минского «Динамо» над «Витязем» (2:1) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ. Минская команда стала последним участником Кубка Гагарина-2023.

«Спартак» набрал 64 очка в 67 матчах и находится на девятом месте в таблице «Запада».

Кубок Гагарина. Определились все участники Кубка Гагарина-2023
КХЛ
ХК Спартак (Москва)
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Западная конференция И В П О
1 СКА 68 50 18 105
2 ЦСКА 67 43 24 94
3 Локомотив 68 41 27 92
4 Торпедо 67 42 25 90
5 Динамо М 67 37 30 85
6 Витязь 68 34 34 76
7 Северсталь 67 30 37 73
8 Динамо Мн 68 27 41 68
9 Спартак 67 28 39 64
10 Куньлунь 67 21 46 49
11 Сочи 67 10 57 30
Восточная конференция И В П О
1 Ак Барс 67 40 27 89
2 Авангард 67 39 28 85
3 Сал. Юлаев 67 37 30 84
4 Сибирь 67 38 29 83
5 Металлург 67 35 32 82
6 Автомобилист 67 36 31 81
7 Адмирал 68 33 35 75
8 Нефтехимик 68 33 35 72
9 Трактор 67 30 37 70
10 Амур 68 30 38 69
11 Барыс 68 27 41 61
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Трактор – Торпедо
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Металлург – Сал. Юлаев
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Ак Барс – Авангард
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Северсталь – ЦСКА
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Динамо М – Спартак
 - : -
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Сочи – Куньлунь
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