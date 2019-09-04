Олег Знарок: «Спартак» потихонечку стал оживать»

Главный тренер «Спартака» Олег Знарок прокомментировал гостевую победу над «Локомотивом» (5:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

— Мы потихонечку стали «оживать», тактически грамотно сыграли, — цитирует официальный сайт «Локомотива» Знарка. — Были шероховатости в своей зоне, но я думаю, что со временем мы улучшим свою игру. Хорошие моменты, хорошие голы. Нас — с победой.

— Для вас не стало откровением игра Никишина, который сделал гроссмейстерскую паузу перед тем, как забивали гол? Молодой совсем.

— Я не буду его хвалить. Он неплохо выглядит. Когда мы его брали, мы уже всё знали про него. Солидно играет, молодец.

— Можно ли сказать, что «Локомотив» попал в расставленные вами сети? В первом периоде усыпили его бдительность, а затем во втором периоде взяли игру в свои руки и довели ее до победы?

— Мы еще не совсем вышли из-под нагрузок. Допустим, с рижским «Динамо» мы начали играть только в третьем периоде в наш хоккей. Сегодня — уже во втором.

— Что было сегодня такого, чего не хватило в матче с Ригой?

— Мы выходим понемногу из-под нагрузок, поэтому сегодня мы два периода играли. В следующий раз — уже будем три, я надеюсь. Сборы у нас были очень приличные, и каждый переносит эти сборы по-разному, по-разному входит в сезон. Это дает свои плоды.

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