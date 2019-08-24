Олег Знарок: «Спартак» находится не в лучшем физическом состоянии"

Главный тренер «Спартака» Олег Знарок после матча Кубка мэра Москвы против «Динамо» (1:4) отметил, что хоккеисты его команды находятся не в очень хорошем физическом состоянии на предсезонном турнире. В четверг красно-белые проиграли ЦСКА (2:5).

— Начало неплохое, потом пошла череда удалений, игра ломалась, — цитирует ТАСС Знарка. — Сегодня играли не в свою игру, пока у нас не очень получается, на это есть и объективные причины, но я думаю, что мы пройдем через эти трудности. Мы просто неправильно играли, не знаю, с чем это связано. Физическое состояние сегодня было не очень хорошим, да и в игре с ЦСКА тоже.

2 сентября начало сезона (для «Спартака»), планируем, что мы выйдем из-под нагрузок и начнем показывать свой хоккей. У нас есть моменты, это уже хорошо, должно прорвать.