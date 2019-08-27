Олег Знарок приглашает на домашнюю премьеру «Спартака»

8 сентября московский «Спартак» проведет первый домашний матч нового сезона КХЛ. В предыдущие годы болельщикам красно-белых приходилось серьезно напрягаться, чтобы запомнить имена и фамилии многочисленных новичков. Но нынешним летом селекция носила точечный характер и дебютантов в «Спартаке» немного. Одну из легионерских вакансий занял шведский защитник Патрик Херсли с убойным броском, в линию обороны пришли опытные Яков Рылов и Александр Кутузов, а также 17-летний Александр Никишин, чья игра на завершившемся Кубке мэра оставила крайне благоприятное впечатление. «У него есть еще одно, хорошее для хоккея, качество: он — нагловатый, это тоже ему помогает», — сказал про молодого защитника один из тренеров «Спартака» Игорь Уланов. Кстати, «масочники» в основном составе красно-белых не появлялись уже очень давно. Последним в этом ряду был защитник Евгений Паленга, вышедший на лед 9 сентября 2010 года в победной игре против ЦСКА. В атакующей линии «Спартака» появились Геннадий Столяров и Денис Кокарев из «Витязя» и спартаковский воспитанник Илья Аркалов, игравший в «Нефтехимике».

Но, разумеется, главный трансфер «Спартак» провернул по весне в тренерском штабе, пригласив на пост главного Олега Знарка, самого титулованного специалиста в новейшей российской истории. Харизматичный тренер после годичной паузы явно соскучился по ежедневной работе в клубе, хотя теперь ему предстоит выйти из зоны комфорта, где он находился в последние годы, и на машине времени переместиться лет на десять назад: состав нынешнего «Спартака» сильно напоминает ту, ставшую знаменитой, «банду» ХК МВД, с которой Олег Знарок весной 2010 года сотворил маленькое хоккейное чудо. Теперь у тренера вновь есть шанс доказать миру, что в хоккей играют не имена, а люди, которых нужно просто правильно встроить в систему. Состав «Спартака» перед стартом выглядит вполне сбалансированным, так что у болельщиков есть все основания надеяться, что в Кубке Гагарина весной следующего года красно-белые не будут просто статистами. И хотя выступление на Кубке мэра получилось откровенно неудачным, Олег Знарок уверен и в своих хоккеистах, и в своей тренерской философии. «Ничего, прорвемся», — в привычной для себя манере сказал главный тренер «Спартака» после окончания летнего московского турнира.

«Спартак» обещает веселье. Фото Пресс-служба ХК «Спартак»

По традиции «Спартак» также готовит к старту чемпионата приятные подарки для болельщиков. В предстоящем сезоне пройдет несколько тематических матчей, ретро-матч будет посвящен 70-м годам прошлого века и по традиции обширная развлекательная программа приготовлена в день первой домашней игры. Разнообразные активности запланированы как на площади перед ареной в «Парке Легенд», так и внутри нее. Болельщиков ждут выступление группы Rain Drops и Риты Дакоты, яркое шоу, аттракционы и различные мастер-классы для детей, интересные фотозоны, торжественная церемония приема первоклассников в «спартачи», гонки на детских педальных ретро-автомобилях и много других отличных развлечений.

Начало большой праздничной программы 8 сентября в 14 часов. Билеты от 200 рублей на сайте tickets.spartak.ru

«Спартак» обещает: скучно не будет!

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