Олег Усачев возглавил наблюдательный совет «Спартака»

Состоялось заседание наблюдательного совета хоккейного клуба «Спартак», сообщает сайт команды 24 марта.

Участники заседания обсудили выступление всех команд системы клуба в сезоне-2020/21 и актуальные вопросы, связанные с функционированием клуба в предстоящем хоккейном сезоне. По итогам заседания было принято решение назначить председателем наблюдательного совета ХК «Спартак» Олега Усачева, занимавшего до этого должность вице-президента по хоккейным операциям в ХК «Трактор» (Челябинск).