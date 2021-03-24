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Олег Усачев возглавил наблюдательный совет «Спартака»

17:38
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Состоялось заседание наблюдательного совета хоккейного клуба «Спартак», сообщает сайт команды 24 марта.

Участники заседания обсудили выступление всех команд системы клуба в сезоне-2020/21 и актуальные вопросы, связанные с функционированием клуба в предстоящем хоккейном сезоне. По итогам заседания было принято решение назначить председателем наблюдательного совета ХК «Спартак» Олега Усачева, занимавшего до этого должность вице-президента по хоккейным операциям в ХК «Трактор» (Челябинск).

Дополнительная информация:

https://spartak.ru/news/events/oleg-usachyev-vozglavil-nablyudatelnyy-sovet-khk-spartak/

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