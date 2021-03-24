Спортивный директор «Спартака» покинул клуб

Спортивный директор «Спартака» Павел Ни-Ли по обоюдному соглашению сторон покинул клуб, сообщает пресс-служба красно-белых 24 марта.

Ни-Ли с 2009 года работал в «Спартаке», где занимал должности вице-президента и коммерческого директора клуба. Ни-Ли являлся генеральным директором «Спартака» на протяжении сезона-2013/14, а затем перешел на аналогичный пост в «Атланте».

Спортивный директор «Спартака» Павел Ни-Ли по обоюдному соглашению сторон покидает клуб. Благодарим Павла Геннадьевича за работу и желаем успехов. pic.twitter.com/rs7IECRZ3N — Spartak Moscow (@spartak_hc) March 24, 2021

Также 24 марта с поста главного тренера «Спартака» ушел Олег Знарок. В регулярном чемпионате КХЛ сезона-2020/21 столичная команда заняла 8-е место в Западной конференции. В первом раунде плей-офф «Спартак» проиграл ЦСКА в серии со счетом 0-4.