Спортивный директор «Спартака» покинул клуб
16:17
Спортивный директор «Спартака» Павел Ни-Ли по обоюдному соглашению сторон покинул клуб, сообщает пресс-служба красно-белых 24 марта.
Ни-Ли с 2009 года работал в «Спартаке», где занимал должности вице-президента и коммерческого директора клуба. Ни-Ли являлся генеральным директором «Спартака» на протяжении сезона-2013/14, а затем перешел на аналогичный пост в «Атланте».
Также 24 марта с поста главного тренера «Спартака» ушел Олег Знарок. В регулярном чемпионате КХЛ сезона-2020/21 столичная команда заняла 8-е место в Западной конференции. В первом раунде плей-офф «Спартак» проиграл ЦСКА в серии со счетом 0-4.
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