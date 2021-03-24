Хоккей
КХЛ
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Таблицы / Плей-офф
Календарь / результаты
Статистика
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Спортивный директор «Спартака» покинул клуб

16:17
Теги:

Спортивный директор «Спартака» Павел Ни-Ли по обоюдному соглашению сторон покинул клуб, сообщает пресс-служба красно-белых 24 марта.

Ни-Ли с 2009 года работал в «Спартаке», где занимал должности вице-президента и коммерческого директора клуба. Ни-Ли являлся генеральным директором «Спартака» на протяжении сезона-2013/14, а затем перешел на аналогичный пост в «Атланте».

Также 24 марта с поста главного тренера «Спартака» ушел Олег Знарок. В регулярном чемпионате КХЛ сезона-2020/21 столичная команда заняла 8-е место в Западной конференции. В первом раунде плей-офф «Спартак» проиграл ЦСКА в серии со счетом 0-4.

КХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...