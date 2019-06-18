Охранник назвал семью Максима Соколова нормальными людьми

Охранник коттеджного поселка, в котором живет семья бывшего игрока сборной России Максима Соколова​, в эфире программы "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1" назвал их нормальными и хорошими людьми.

– Я работал в тот день, – сказал охранник. – В обед приехала скорая и полиция. Своими глазами я ничего не видел. Как Арсений выбегал из дома – тоже. По поводу этой семьи – нормальные, хорошие люди. Каждый день открываю им ворота. Но как они жили – не знаю. В связи с убийством все расследования уже провели. Полиция в поселке больше не работает. ​

Напомним, что в четверг в поселке Новая Романовка Всеволожского района в своем доме было обнаружено тело Ирины Соколовой – жены Соколова. Рядом с убитой матерью был найден раненый старший сын Максим, на которого первоначально упало подозрение. Однако позже СК РФ задержал младшего сына Арсения, который стал главным подозреваемым в убийстве матери.

Во вторник его отпустили из СИЗО, потому что следователи пришли к выводу, что причин арестовывать 15-летнего сына экс-хоккеиста СКА нет.

Соколов отказался от комментариев по поводу трагедии в семье //Убийство жены Максима Соколова: основные версии