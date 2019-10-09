Форвард «Ак Барса» Кирилл Петров после победы над «Локомотивом» (4:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что болельщикам обязательно понравится матч казанцев против ЦСКА.

— Хорошая игра будет, — цитирует официальный сайт «Ак Барса» Петрова. — Две сильные команды с похожей системой будут играть. Я думаю, болельщикам понравится. — Билетов в кассах уже почти нет? -Да ладно? Хорошо, что будут полные трибуны — в Казани очень хорошие болельщики. Меня не было здесь четыре года, и с каждым годом становилось все лучше и лучше. Раньше все равно не так болели, а сейчас практически на каждом матче полный стадион. Это очень приятно и игрокам, и всем, кто приходит и поддерживает на любого соперника.

В прошлом сезоне я играл за «Авангард», и когда клуб переехал в Балашиху, поначалу мало людей приходило. Это тоже очень нервирует, когда тишина на трибунах.

Матч регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» — ЦСКА состоится 11 октября и начнется по в 19.00 по московскому времени.

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