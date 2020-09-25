Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов ответил на вопросы журналистов после выездной победы над питерским СКА (3:2 Б), который из-за эпидемии коронавируса в команде выступал преимущественно молодежным составом

— Конечно, довольны двумя очками, — сказал Квартальнов. — У нас хотел бы выделить одного игрока — Тимура Билялова. Мы сегодня не показали тот хоккей, который хотели. Всегда говорю, что нужно учиться у соперника — у мальчишек, которые сегодня играли, не щадя себя.

Была ли недооценка соперника? Не хочется об этом говорить. В хоккей все умеют играть. У них есть и хорошие техничные ребята из первой команды. Молодая оборона — надо было играть в их зоне. Нам стоит подумать. Может, тоже следует выпускать молодежь чаще. Недооценка, конечно, была.

Не хватило агрессии в концовке, когда СКА сравнял счет? Там была череда ошибок — нам не нужно было привозить шайбу в свою зону. Мы проиграли третий период 0:2, что нам несвойственно, но в этой игре было свойственно все.

Удивил ли решениями тренерский штаб СКА? Меня удивила моя команда.

Нет желания выставить на следующую игру такой же молодежный состав? Мы взяли ребят в поездку, не надо пороть горячку. У нас хорошие хоккеисты. Не забывайте, нас волнует не определенный матч — все будет решаться в плей-офф. Мы идем по таблице неплохо. Сказал ребятам в раздевалке, что лицо команды — это лицо тренера. Значит, я что-то упустил, тренерский штаб недоработал. Никогда не буду на кого-то сваливать вину. (Михаил Скрыль)