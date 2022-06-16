Новый стадион «Авангарда» получил название «G-Drive Арена»

«Газпром нефть», Омская область и ХК «Авангард» на ПМЭФ представили название новой ледовой арены в Омске. Теперь комплекс носит название «G-Drive Арена».

«Новая ледовая арена в Омске — ключевой элемент формируемого в регионе современного хоккейного кластера, который объединит профессиональный клуб, высокотехнологичную и комфортную арену, современную детско-юношескую академию и уличную сеть спортивных площадок для занятия детей и молодежи. Такой системный подход к развитию хоккея обеспечит рост популярности этого вида спорта в регионе, а также позволит находить и готовить талантливых игроков национального и международного уровня», — заявил председатель Правления «Газпром нефти» Александр Дюков.

«Авангард» является обладателем Кубка Гагарина 2021 года, двукратным чемпионом России, четырехкратным серебряным и дважды бронзовым призером. «Газпром нефть» является генеральным партнером клуба.