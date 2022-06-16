Максим Сушинский считает, что Яромир Ягр вряд ли станет великим тренером

Бывший хоккеист «Авангарда» Максим Сушинский считает, что его бывший партнер по омской команде Яромир Ягр вряд ли сможет стать великим тренером.

«Статистика говорит о том, что великие хоккеисты редко становятся великими тренерами. Исключения, конечно, есть, и самый свежий пример, это Сергей Федоров, который привел ЦСКА к завоеванию Кубка Гагарина. Но при этом у меня складывается ощущение, что как раз из-за статистики, звездных игроков не особо-то подпускают к тренерству, боясь, что из этого не выйдет ничего хорошего. В этом, кстати, есть логика, потому что великие хоккеисты судят об окружающих по себе, по своему уровню мастерства, и не понимают, как, например, можно неточно отдать передачу партнеру, находящемуся в пяти метрах.

Даже, несмотря на то, что основные для себя занятия Яромир проводил индивидуально, с его стороны никогда не было намека на то, что ему не хочется выходить на тренировку с командой. Да, там он себя особо не утруждал, но при этом все равно оставался человеком команды. И все же я не уверен, что Ягр способен стать отличным тренером. Впрочем, в этом вопросе надеюсь ошибиться», — приводит Betonmobile слова Сушинского.

Ягр играл за «Авангард» с Сушинским в сезоне-2004/2005. В данный момент 50-летний чех все еще продолжает карьеру хоккеиста. Форвард выступает на родине за клуб «Кладно».