Стала известна зарплата форварда «Барыса» Михайлиса по новому контракту

Нападающий «Барыса» Никита Михайлис в это межсезонье подписал новый контракт с клубом на один год.

Как стало известно «СЭ», зарплата форварда составит 50 миллионов рублей в год.

В сезоне-2021/22 26-летний форвард провел в регулярном чемпионате 47 матчей и набрал 44 (18+26) очка. В плей-офф на его счету 2 (1+1) очка в пяти играх.