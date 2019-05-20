Никулин продлит контракт с московским "Динамо"

Защитник Илья Никулин подпишет новый контракт с московским "Динамо". Об этом сообщил главный тренер команды Владимир Крикунов. Соглашение 37-летнего хоккеиста истекло 30 апреля 2019 года.

– Да, Никулин продолжит выступать за "Динамо". Контракт, по-моему, еще не подписал, но он подпишет его, – цитирует ТАСС Крикунова.

Защитник в прошедшем сезоне КХЛ провел 61 матч в регулярном чемпионате и набрал 24 (9+24) очка. В плей-офф Никулин сыграл 11 встреч и отдал две передачи.