Никонцев: «Амуру» надо набирать очки и забираться как можно выше в турнирной таблице"
Нападающий «Амура» Анатолий Никонцев прокомментировал победу над «Трактором» (3:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ. В этой встрече он набрал 2 (1+1) очка.
«Первый период начали не очень, тяжело вкатывались в игру. Может, перелет сказался. Второй-третий период отыграли здорово, добавили в движении и во всем другом. Мой гол? Яшка Рылов здорово выкинул шайбу на свободный лед, я как раз свежий был, стартанул и убежал «1 в 0». Защитники «Трактора», скажем так, проспали, и мне удалось забить гол. Моя первая шайба в сезоне? Для психологии важно забить гол. Дай бог, это раскрепостит, и дальше будет лучше получаться. Дмитрий Лозебников? Не просто так говорят, что вратарь — это полкоманды. Лозебников здорово играет, надо сказать ему спасибо. Молодец. Дай бог, чтобы он продолжал нам помогать. Руководство поставило задачу выиграть три выездных матча? У нас всегда стоит максимальная задача — выигрывать в каждом матче. Нам надо набирать очки и забираться как можно выше в турнирной таблице», — цитирует пресс-служба лиги Никонцева.
«Амур» (19 очков) идет на восьмом месте в Восточной конференции КХЛ после 18 матчей. «Трактор» (20) занимает седьмую строчку на «Востоке» после 20 игр.
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|П
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|1
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|19
|14
|5
|29
|2
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|7
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|3
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|25
|4
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|12
|7
|25
|5
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|19
|11
|8
|23
|6
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|19
|10
|9
|21
|7
|СКА
|18
|10
|8
|20
|8
|Северсталь
|17
|8
|9
|18
|9
|Динамо Мн
|17
|8
|9
|18
|10
|Куньлунь РС
|22
|6
|16
|14
|11
|Витязь
|19
|4
|15
|10
|18.10
|18:00
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Лада – Барыс
|- : -
|18.10
|19:00
|
Торпедо – Сибирь
|- : -
|18.10
|19:00
|
Витязь – Авангард
|- : -
|18.10
|19:00
|
Нефтехимик – Адмирал
|- : -
|18.10
|19:30
|
Динамо М – Северсталь
|- : -
|18.10
|19:30
|
Сочи – Спартак
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