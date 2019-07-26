Николай Заварухин: "Таких игроков, как Сергей Мозякин, становится все меньше"

Новый главный тренер "Сибири" Николай Заварухин рассказал, какой стиль игры будет исповедовать его команда.

– В Новосибирске есть лидеры, которые способны действовать эффективно, – приводит слова тренера официальный сайт КХЛ. – Будем делать акцент на командную игру. Я еще на первом собрании сказал: если один будет ловить на себя шайбу, другой сдерживать соперника, третий бросать, а четвертый закрывать вратаря, – это даст результат.

– Какие позиции "Сибири" необходимо усилить?

– У нас есть несколько вопросов по трансферам. Возможно, появится новый защитник, может быть, – нападающий. Я хочу пока посмотреть на ребят, понаблюдать, кто как себя проявит. Некоторые своей агрессией должны восполнить недостаток мастерства.

– В качестве игрока вы успели застать первый розыгрыш КХЛ, теперь стали главным тренером. Как лига изменилась за это время?

– Хоккей стал более быстрым и динамичным, но при этом еще и более прямолинейным. Таких игроков, как Сергей Мозякин, становится все меньше. Болельщику, наверное, больше нравится скорость и стремительность. Но мне хотелось бы видеть, как хоккеисты выполняют подкидку или другой сложный технический элемент.